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طقس جدة اليوم.. أمطار رعدية شديدة وصقيع حتى هذا الموعد
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:51 م
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طقس جدة اليوم غير مستقر ويشهد انخفاضا في درجات الحرارة وصقيع، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن جدة تشهد أمطار وتستمر حتى فترة الظهيرة اليوم، فوصلت الأمطار لشدتها وكانت رعدية متمركزة على جنوب وشرق جدة، بجانب الناحية الغربية من المدينة.
طقس جدة اليوم
وطقس جدة اليوم، مليئ بالتقلبات الجوية، وتجمعت المياة في الشوارع بمناطق السنابل والأمير فواز والخُمرة، مما أعاقت حركة السير في الشوارع.
ومازالت أمطار جدة اليوم مستمرة ومتواصلة حتى فترة الظهيرة، حيث حذرت الأرصاد قاطني هذه البلاد رابغ، خليص، وبحرة من أمطار رعدية شديدة، ناصحة بتوخي الحذر وعدم السير في المناطق التي تمركزت بها المياه، ناصحة قائدي السيارات بالسر بهدوء منعا للانزلاق وتجنب ارتكاب الحوادث، مع توخي الحذر من الضبابا المنتشر في المدينة.
وقالت الأرصاد إن الحرارة انخفضت بشكل كبير، وتأثرت جدة بأمتداد منخفض جوي وكتلة باردة ورطبة، سرعات ما كونت سحب أدت إلى تعرض البلاد لأمطار رعدية شديدة.
أمطار رعدية شديدة وصقيع حتى هذا الموعد
توقعت الأرصاد الجوية أن طقس جدة اليوم يشهد أمطار مستمرة من الفجر حتى ساعات الظهيرة ليعود الطقس في التحسن تدريجيا بعد ساعات الظهر وتستقر الأحوال الجوية نسبيا، ولكن الجو سيشهد نسبة برودة ولا تزال مستمرة حتى مساء اليوم.
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