Advertisements
Advertisements
Advertisements

طقس جدة اليوم.. أمطار رعدية شديدة وصقيع حتى هذا الموعد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:51 م
Advertisements
طقس جدة اليوم
طقس جدة اليوم
Advertisements
طقس جدة اليوم غير مستقر ويشهد انخفاضا في درجات الحرارة وصقيع، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن جدة تشهد أمطار وتستمر حتى فترة الظهيرة اليوم، فوصلت الأمطار لشدتها وكانت رعدية  متمركزة على جنوب وشرق جدة، بجانب الناحية الغربية من المدينة.

طقس جدة اليوم
وطقس جدة اليوم، مليئ بالتقلبات الجوية، وتجمعت المياة في الشوارع بمناطق السنابل والأمير فواز والخُمرة، مما أعاقت حركة السير في الشوارع.

ومازالت أمطار جدة اليوم مستمرة ومتواصلة حتى فترة الظهيرة، حيث حذرت الأرصاد قاطني هذه البلاد رابغ، خليص، وبحرة من أمطار رعدية شديدة، ناصحة بتوخي الحذر وعدم السير في المناطق التي تمركزت بها المياه، ناصحة قائدي السيارات بالسر بهدوء منعا للانزلاق وتجنب ارتكاب الحوادث، مع توخي الحذر من الضبابا المنتشر في المدينة.

وقالت الأرصاد إن الحرارة انخفضت بشكل كبير، وتأثرت جدة بأمتداد منخفض جوي وكتلة باردة ورطبة، سرعات ما كونت سحب أدت إلى تعرض البلاد لأمطار رعدية شديدة.

أمطار رعدية شديدة وصقيع حتى هذا الموعد
توقعت الأرصاد الجوية أن طقس جدة اليوم يشهد أمطار مستمرة من الفجر حتى ساعات الظهيرة ليعود الطقس في التحسن تدريجيا بعد ساعات الظهر وتستقر الأحوال الجوية نسبيا، ولكن الجو سيشهد نسبة برودة ولا تزال مستمرة حتى مساء اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس جدة اليوم طقس بارد صقيع جدة اليوم جدة انخفاض حرارة امطار في جدة امطار رعدية امطار جدة الامطار

أخبار تهمك

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 10 ساعة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 17 ساعة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات نارية لوزير الموارد المائية الإثيوبي بشأن سد النهضة: أحرزنا تقدما كبيرا

منذ ساعة و 7 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 17 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك.. ما الحقيقة؟

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تواصل- السعودية| "الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية وسيول بمنطقة مكة

طقس الأيام المقبلة مليء بالمفاجآت.. بيان هام من الأرصاد

"أمطار رعدية وسيول".. الأرصاد الجوية تحذر من طقس غدا الاثنين.. وتوجه نصيحة مهمة للمواطنين

الأرصاد الجوية تُصدر تحذيرا جديدا: سقوط أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المحافظات وطقس اليوم سيء

"لتفادي مخاطر الحوادث".. نصائح مهمة بشأن تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس اليوم

طقس الخميس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تُحذر من أمطار رعدية قادمة!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

12:36 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status