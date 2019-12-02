طقس جدة اليوم.. أمطار رعدية شديدة وصقيع حتى هذا الموعد

طقس جدة اليوم غير مستقر ويشهد انخفاضا في درجات الحرارة وصقيع، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن جدة تشهد أمطار وتستمر حتى فترة الظهيرة اليوم، فوصلت الأمطار لشدتها وكانت رعدية متمركزة على جنوب وشرق جدة، بجانب الناحية الغربية من المدينة.





طقس جدة اليوم

وطقس جدة اليوم، مليئ بالتقلبات الجوية، وتجمعت المياة في الشوارع بمناطق السنابل والأمير فواز والخُمرة، مما أعاقت حركة السير في الشوارع.





ومازالت أمطار جدة اليوم مستمرة ومتواصلة حتى فترة الظهيرة، حيث حذرت الأرصاد قاطني هذه البلاد رابغ، خليص، وبحرة من أمطار رعدية شديدة، ناصحة بتوخي الحذر وعدم السير في المناطق التي تمركزت بها المياه، ناصحة قائدي السيارات بالسر بهدوء منعا للانزلاق وتجنب ارتكاب الحوادث، مع توخي الحذر من الضبابا المنتشر في المدينة.



