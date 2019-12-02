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موعد حفل الكرة الذهبية اليوم لأفضل لاعب في العالم والقنوات الناقلة.. والمرشحون للجائزة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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موعد حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والقنوات الناقلة

تتصدر الكرة الذهبية تريندات "جوجل" في مصر، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد الحفل المقدم من مجلة فرانس فوتبول "بالون دور" لتسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

موعد حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

يقام حفل موعد حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرةـ والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 10:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت المغرب، على مسرح "لو شاتليه" في باريس عاصمة فرنسا.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

يمكنك مشاهدة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل في هذا العام على قناة beIN sport الاخبارية، وهي قناة مفتوحة على قمر نايل سات، وقمر عرب سات.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

ليونيل ميسي
محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
فيرجيل فان دايك
روبرتو فيرمينو
أليسون بيكر
جورجينيو فينالدوم
أرنولد
ساديو ماني
بيرناردو سيلفا
رياض محرز
كيفن دي بروين
رحيم سترلينج
سيرجيو أجويرو
سون هيونج مين
هوجو لوريس
أنطوان جريزمان
فرينكي دي يونج
تير شتيجن
إيدن هازارد
كريم بنزيما
ماتيس دي ليخت
روبرت ليفاندوفسكي
دوسان تاديتش
فان دي بيك
كيليان مبابي
ماركينيوس
أوباميانج
كاليدو كوليبالي
جواو فيليكس
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