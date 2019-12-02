خطوة بخطوة وبالصور.. اعرف فاتورة الكهرباء من هاتفك

مع حالة التطور التكنولوجي، والثراء المعلوماتي الذى تعيش فيه مصر خلال تلك الفترة، أصبح بإمكانك الآن أن تتعرف على استهلاك للكهرباء لحظة بلحظة عن طريق تطبيق على موبيايلك يقيس استهلاكك اليومي.





تفعيل تطبيق جديد لإصدار فواتير كهرباء سليمة للمشتركين





وسط بعض الأخطاء التى يرتكبها قارئ العدادات أصبح الأمر الآن الكترونيًا دون أي تدخل بشري، ويتميز ذلك التطبيق بسهولة فى التعامل معه علاوة على دقة عالية فى تسجيل البيانات.





المدير التنفيذي لشركة شعاع: منظومة جديد فى عالم التحول الرقمي لقراءة العداد





قال المدير التنفيذي لشركة شعاع المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والطاقة، إن الشركة حصرت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المشكلات التى تواجه قراءة العدادات في مصر وانحصرت في 7 مشاكل رئيسية تتسبب فى إصدار فاتورة كهرباء غير دقيقه، وكان أهمها تسجيل القراءات وإدخال البيانات بطريقة خاطئة.





وعدم الانتظام فى دورة القراءة وتعمد الكشاف إدخال قراءة وهمية لعدم المرور، وإدخال قراءات فى إدارات الهندسيات التابعة لشركات توزيع الكهرباء مختلفة عن قراءة شركة شعاع، مما جعلنا نفكر بجدية في تطبيق " القارئ الذكي لعداد الكهرباء" والذى يعتمد علي التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول علي قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد.





خطوات تتبعها لقراءة العداد بسهولة





ولتنزيل التطبيق على موبيلك يتم إتباع هذه الخطوات:





1-اذهب إلي متجر جوجل بلاي

2-ابحث عن (شعاع – القارئ الذكي ) أو ادخل على هذا الرابطhttps:play.google.comstoreappsdetails?id=reading.shooaa ).

3-بعد تحميله وتثبيته يتم اختيار حساب جديد

4-اختيار الشركة التابع لها والمدونة على إيصال الكهرباء

5-اختيار تأكيد إنشاء الحساب ومتابعة الخطوات.

6-الصفحة الخاصة بالتسجيل بيانات المشترك وتصوير إيصال الكهرباء عند انشاء حساب جديد.

7-يتم تحديد الإدارة التابع لها المشترك والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

8-تسجيل الاسم ورقم الموبيل والايميل إن وجد وكلمة السر التى يتتم الدخول بها بعد تفعيل الحساب.

9-بعد الانتهاء من تسجيل البيانات وتصوير الإيصال يتم إرسال الطلب.

10-بمجرد تسجيل الدخول يتم تنبية المستخدم بدورة الكشف الخاصة بحساب المشترك.

11-يقوم المشترك بتصوير العداد صورة واضحة ثم اضغط على إرسال.

12-وأخيرا مع متابعة التطبيق ستظهر لك قراءة مستمرة ومتابعة للعداد الكترونيًا.