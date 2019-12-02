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وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول 10 جرارات أمريكية، كدفعة أولى من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جينرال إلكتريك، بعدد 110 جرّارات، الخميس المقبل.

وأضاف الوزير أنه سيتم وصولهم لميناء الإسكندرية ومن ثم نقلهم للقاهرة، وسيتم توريد الجرارات المتعاقد عليها كدفعات شهرية، كما يتن تجهيز السكك الحديدية الموجودة بالميناء لتفريغ شحنة الجرارات فور وصولها بحرا على متن إحدى السفن بعدما قامت الشركة الأمريكية بشحنها بداية الشهر الجاري.

وأكد الوزير، أنه سيتم تشغيل الجرارات الجديدة في قطاع نقل الركاب من أجل تحسين الخدمة في قطارات الركاب، وتقليل الأعطال التي تشهدها حاليا القطارات بسبب تهالك عمرها الافتراضي، مشيرا إلى أنه مخطط وصول عدد 50 جرارا جديدا من ضمن التعاقد مع الشركة الأمريكية البالغ 110 جرار قبل منتصف 2020، حيث سيتوالى وصول باقى دفعات الجرارات الجديدة عقب اعتماد الجرار النموذج بواقع 10 جرارات شهريا.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتحديث منظومتها من كافة جوانبها، لافتا إليّ أن فترة الاختبارات المحددة للجرار النموذج قبل اعتماده شهرين أو الحركة على خطوط السكة الحديد المصرية لمسافة 75 ألف كم، مؤكدة إلى أنه عقب اعتماد الجرار النموذج والتأكد من مطابقته للمواصفات المحددة من قبل الهيئة سيتم باقي استلام الجرارات على الفور.
وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل
وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل
وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل
وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل
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وصول جرارات جنرال اليكتريك ميناء الاسكندرية تطوير سكك حديد مصر اخبار وزارة النقل

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