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وزارة الطاقة اللبنانية تؤجل مناقصة البنزين لمدة أسبوع

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أجلت ندى البستاني وزيرة الطاقة المؤقتة في لبنان مناقصة للوقود لمدة أسبوع اليوم الاثنين للسماح بمزيد من المنافسة وأسعار أفضل بعد تلقي عروض من شركتين.

وجربت الوزارة مناقصة حكومية مقابل 150 ألف طن من 95 أوكتان من البنزين في محاولة لتفادي النقص في الإمدادات خلال أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ عقود.

وقال البستاني في مؤتمر صحفي، لقد اتخذنا قرار (التأجيل) لضمان المزيد من المنافسة والحصول على أفضل الأسعار للدولة اللبنانية.

وتهدف المناقصة إلى توفير حوالي 10 ٪ من احتياجات البلاد، هي الأولى في لبنان التي تعتمد على الاستيراد، حيث تقوم الشركات الخاصة عادة بشراء الوقود.

وقال البستاني، إن المشترين من القطاع الخاص سعيوا مؤخرًا إلى رفع أسعار مضخة البنزين لتعويض ارتفاع تكلفة الدولارات في السوق الموازية، والتي أصبحت الآن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

وعلقت محطات الوقود إضرابًا يوم الجمعة لإجراء محادثات مع السلطات، بعد إغلاقها في جميع أنحاء لبنان وتشكو من خسائر شراء الدولار في السوق السوداء.

وكانت الأزمة الاقتصادية في البلاد طويلة في طور الإعداد وقد وصلت الآن إلى ذروتها. وانخفض الجنيه اللبناني بما يقل عن 40٪ من سعر صرف الدولار الرسمي في الأيام الأخيرة في السوق الموازية، وتركت أزمة العملة الصعبة العديد من المستوردين غير قادرين على جلب السلع، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر، ومع الجمود السياسي حول تشكيل حكومة جديدة، تضاعفت الضغوط على النظام المالي.

وكبحت البنوك عمليات السحب بالدولار الأمريكي وحظرت جميع التحويلات في الخارج تقريبًا.

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