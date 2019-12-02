يضم 400 قطعة.. افتتاح المعرض الخيري العاشر لطلاب "تجارة بني سويف" (صور)

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن افتتاح الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، المعرض الخيرى العاشر للملابس بكلية التجارة، بحضور الدكتور اسامة سعيد، عميد الكلية ووكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يضم ما يزيد عن 400 قطعة ملابس للطلبة والطالبات غير القادرين توزع جميعها بالمجان، لافتًا ان المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وان الجامعة لا تدخر جهدا في تحفيز وتشجيع أبنائها الطلاب في كافة المجالات من اجل إثراء العملية التعليمية.



وأشار رئيس الجامعة، خلال تفقده وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، إلى أن أنشطة الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة تأتي من منطلق مسئوليتها الاجتماعية وانها لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع.

