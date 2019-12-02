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هولندا تعلن العثور على طرد مشبوه في مطار مدينة أيندهوفن

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:12 م
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الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات
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أعلنت السلطات الهولندية، العثور على طرد مشبوه في مطار مدينة أيندهوفن جنوبي البلاد، رجحت بعض وسائل الإعلام أنه يحمل متفجرات.

 

وعثرت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، على الطرد المشبوه في مطار أيندهوفن والذي يحمل نفس اسم المدينة.

 

ورجحت الشرطة الهولندية، أن الطرد يحتوي على متفجرات، مشيرة إلى أن عمليات التحقيق تجري  الآن، حسبما ذكرت صحيفة "دي تلجراف".

 

وأضافت الصحيفة: "الحركة الجوية للمسافرين لم تتأثر بالتحقيق، ويتم توجيه المسافرين الذين يصلون إلى المطار من خلال مخرج الطوارئ، وتم إغلاق اثنين من أبواب دخول المطار".

 

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هولندا مطار مدينة أيندهوفن العثور على طرد مشبوه الشرطة الهولندية

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