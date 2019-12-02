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رسميا.. إقالة "ييستش" من الإسماعيلي وتعيين مدرب جديد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:01 م
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ييستش
ييستش
علي نبوي
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قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إنهاء التعاقد مع الصربي ميودراج ييستش، على خلفية النتائج السلبية للدراويش هذا الموسم.

وتلقى الإسماعيلي الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، والتي أقيمت أول أمس السبت.

وأسند مجلس إدارة الدراويش المهمة بشكل مؤقت إلى أدهم السلحدار مدب الفريق، ومحمد محسن أبو جريشة المدرب السابق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد ٦ نقاط فقط جمعهم من مباريات خاضها هذا الموسم بالمسابقة.
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الكلمات المفتاحية

ييستش نادي الاسماعيلي الاسماعيلي اخبار الرياضة

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