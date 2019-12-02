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بعد رحيل إيمري.. أوباميانج في الدوري الإيطالي في يناير المقبل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:49 م
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إيمريك أوباميانج
إيمريك أوباميانج
مصطفي صابر
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أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان سيطلق عرضاً لشراء مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج خلال نافذة الانتقالات في يناير المقبل.


تم ربط نادي الجابون الدولي ، الذي ينتهي عقده في عام 2022 ، بالانتقال من الإمارات خلال فصل الصيف.

يقال إن ريال مدريد ، الذي يتطلع الآن إلى استبدال كريم بنزيما ، قد أعرب عن اهتمامه الشديد بتأمين خدمات أوبامينج في الصيف المقبل.

ومع ذلك ، وفقًا لموقع لتوتو مركاتو الإيطالي ، فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر مشجع كبير لأوباميانج وسيراقب عن كثب وضع اللاعب قبل شهر يناير.

زعمت التقارير أنه لم تكن هناك فرصة لتوقيع أوباميانج عقدًا جديدًا في نادي شمال لندن إذا استمر اوناي ايمري كمدير فني.

في أعقاب قرار المهاجم بتأجيل محادثات العقد ، يُزعم أنه قد يغادر أرسنال إذا فشل في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.
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