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اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 2-12-2019 في الاسواق المحلية بمصر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:40 م
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اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
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اسعار مواد البناء اليوم 

استقرت اسعار مواد البناء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم وبذلك تواصل استقرارها في سوق مواد البناء بعد رفع شركة المراكبي أسعار منتجاتها أمس لتلحق بحديد وعز وننشر فيما يلي أخر تحديثات اسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 2-12-2019.

كانت أسعار الحديد والأسمنت شهجت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بقيمة 200 جنيها و150 جنيها بعد فترة من الاضطراب الذي عاشه سوق مواد البناء في مصر 

اسعار الحديد اليوم في مصر 
 سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن، وسجل حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، وسجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، و سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، كما سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، بينما سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم


اسعار الاسمنت اليوم الاثنين 2-12-2019
 استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلى اليوم الاحد 1-12-2019 سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، فيما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
 سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
 سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
 سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، كما سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، فيما سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.
 


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