اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 2-12-2019 في الاسواق المحلية بمصر

اسعار مواد البناء اليوم





استقرت اسعار مواد البناء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم وبذلك تواصل استقرارها في سوق مواد البناء بعد رفع شركة المراكبي أسعار منتجاتها أمس لتلحق بحديد وعز وننشر فيما يلي أخر تحديثات اسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 2-12-2019.





كانت أسعار الحديد والأسمنت شهجت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بقيمة 200 جنيها و150 جنيها بعد فترة من الاضطراب الذي عاشه سوق مواد البناء في مصر





اسعار الحديد اليوم في مصر