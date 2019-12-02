من داخل إحدي صالات الجيم.. منة فضالي تُشعل" إنستجرام" (فيديو)

تحرص الفنانة منة فضالي، على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من إطلالتها اليومية الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث نشرت منة مقطع فيديو جديد لها، ظهرت منة في الفيديو، وهي داخل إحدي صالات الجيم، وتقوم بأداء بعض التمارين الرياضية مع المُدرب عُمر بوبو، وظهرت وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأسود، مُخطط باللون الأبيض،وكوتشي باللون الأسود،كما بدت منة بتسريحة شعر الذيل حُصان، وارتدت قفازات باللون الأحمر.



وعلقت منة على الفيديو قائلة:" في كل وقت أنا مستعدة مع مدربي وأخويا الصغير عُمر بوبو، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.



مشاركة منة في فيلم"ماكو"



يُشار أنَّ منة فضالي تُشارك حاليًا في فيلم "ماكو"، والفيلم تدور أحداثه تحت مياه البحر الأحمر في إطار من الإثارة والغموض والخيال العلمي، والفيلم بطولة منة فضالي، عمرو وهبة، خالد أنور، ناهد السباعي، سارة الشامي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام.



مُشاركة منة في "رحيل زهرة"



وكانت منة قد أعلنت مؤخرًا من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" عن مشاركتها في مسلسل جديد يحمل اسم "رحيل زهرة" والمسلسل من إخراج حسني صالح، إنتاج شركة سينرجي ، والجابري.





مُشاركة منة فضالي في "قيد عائلي٢"



والجدير بالذكر أنَّ منة شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلى"، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، وشارك فى بطولته نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، ميرنا وليد.

