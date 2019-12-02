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عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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ميتشو
ميتشو
هاني عصام
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يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة حاسمة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اليوم الإثنين لحسم مستقبله بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.

وخسر الزمالك من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة مؤخرًا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وعادت بعثة الزمالك فجر اليوم الإثنين من الكونغو على أن يجتمع المدرب مع الإدارة اليوم.

ويصل قيمة الشرط الجزائي للمدرب إلى 3 شهور لكن الإدارة ترفض منحه قيمة المبلغ كاملًا بما يصل إلى 300 ألف دولار ويرغبون في منحه 100 ألف دولار فقط.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مصير الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، مع الفريق تم اتخاذه بالفعل.

وتابع خلال فيديو تم بثه عبر موقع "يوتيوب": "مصير ميتشو تم حسمه بشكل نهائي وليس معنى أننا سنجلس معه غدًا الإثنين بعد عودته من الكونغو، أننا ننتظر هذا الاجتماع لنبني عليه قرارتنا".

وأكمل: "تواصلنا مع هاني زادة وحمادة أنور المتواجدان مع البعثة في الكونغو، من أجل الاطلاع على رأيهما، ثم اجتمعنا في مجلس الإدارة وحسمنا موقف المدرب الصربي بشكل نهائي، وسيتم غدًا الإعلان عن القرار الرسمي الذي اتخذناه".

وكان الزمالك خسر أمس السبت من مازيمبي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة الشرقية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
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