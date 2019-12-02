Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الخضروات اليوم الاثنين 2-12-2019 في سوق العبور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:30 م
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم 

 واصلت اسعار الخضروات استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية في سوق العبور أحد اكبر أسواق الجملة في مصر، وبذلك تواصل اسعار الخضروات واستقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اسعار الخصروات اليوم بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 اسعار الخضروات اليوم الاثنين 2-12-2019
سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.

اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-4 جنيهات، و سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات نحو سجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، وسجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، فيما سجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، وسجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، وسجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، بينما سجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، فيما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات، وسجل  سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفى عند 5 جنيها، بينما استقر سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، وسجل سعر الرمان 5 جنيهات والبلح 8 والقشطة 80 جنيها والمانجو الفص 70 جنيها والعنب 5 المانجو الزبدية 15، الجوافة 5 جنيهات.

Advertisements

أخبار تهمك

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 20 ساعة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 16 ساعة

كوتينيو يكشف موقفه من العودة لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status