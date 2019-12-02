اسعار الخضروات اليوم الاثنين 2-12-2019 في سوق العبور

اسعار الخضروات اليوم





واصلت اسعار الخضروات استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية في سوق العبور أحد اكبر أسواق الجملة في مصر، وبذلك تواصل اسعار الخضروات واستقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اسعار الخصروات اليوم بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الخضروات اليوم الاثنين 2-12-2019

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.



