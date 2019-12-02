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جامعة بني سويف تصدر دليل الشعب والبرامج الجديدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاحد، عن إصدار دليل الشعب والبرامج الجديدة والذي يتضمن شرح وافي لكافة البرامج الجديدة، ولما تقدمة هذه البرامج من خدمات طلابية متميزة تنافس التخصصات العالمية وعدد كبير منها يأتي بالتعاون مع جامعات عالمية فى الدول المتقدمة، بما تتيح للخريج فرصة أكبر في الحصول على وظيفة فور التخرج مباشرة.

وصرح رئيس الجامعة، انه من اهم الاهداف الاستراتيجية للجامعة هو تطوير دور ها في مجال التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية في اطار نظام الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى إنشاء برامج خاصة جديدة وشعب اللغة في الكليات المختلفة لتقديم خدمات اكاديمية تنافس التخصصات المطلوبة عالميًا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن دليل إدارة الشعب والبرامج يشمل اربع قطاعات وهما قطاع العلوم الاساسية، وقطاع العلوم الهندسية، وقطاع العلوم الطبية، وقطاع العلوم الانسانية "التربوية والادبية" علاوة علي شعب للغة الإنجليزية والفرنسية، وبرنامج الترجمة الفورية والتحريرية، وبرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية، وبرنامج تأهيل خريجي المعاهد الفنية الصحية، وبرنامج علم النفس الإكلينيكي.

وصرح الدكتور ممتاز، المنسق العام للشعب والبرامج أنه هناك سعي من قبل الجامعة بكافة خبراتها الاكاديمية والبحثية لفتح شعب وبرامج متميزة وجديدة بكافة كليات الجامعة، وفى هذا الشأن تم اعداد مقترح برامج جديدة وتم اعتماد هذا المقترح من مجلس الجامعة الموقر وجارى اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات بعد الموافقات الخاصة بلجان القطاع المختلفة.

وأشارت الجامعة، إلى أن هناك تواصل عبر تطبيق قراءه البار كود بالمحمول ليتعرف الطالب على أماكن المنسق العام للبرنامج، والبرامج الجديدة، ومنصة التعليم الإلكتروني.
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