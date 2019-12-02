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مؤمن الجندي: منتدى شباب فاقوس "رمز" لاتحاد الشباب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:13 م
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مؤمن الجندي
مؤمن الجندي
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أعلن الإعلامي مؤمن الجندي، عن انطلاق منتدى شباب فاقوس في اتحاد قوي بين جميع شباب المدينة لأول مرة، تحت شعار "بنحلم لبكره".

وقال الجندي الإعلامي بالتليفزيون المصري "نايل سبورت": "إقامة المنتدى انطلاقا من توجه رئيس الجمهورية والدولة المصرية بإعطاء الشباب فرصة للتعبير والمشاركة في التطوير وبناء مصر العظمى".

وأضاف أن المنتدى سيقام يوم الجمعة السادس من ديسمبر ٢٠١٩، في مشاركة عدد كبير من الشباب ليتناقشون في أحوال المدينة وكيفية تطويرها للأفضل وذلك في حضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والصحفيين والإعلاميين.

وتابع قائلًا: "المنتدى ليس له أي أهداف سياسية، بل الهدف الرئيسي منه تحاور الشباب واتحادهم وإحساسهم بقيمة الانتماء لبلدهم؛ وتقديم عدة مقترحات وأفكار جديدة".

واختتم الجندي رئيس منتدى شباب فاقوس، مشددًا على أن المنتدى سيخرج بعدة توصيات؛ سيسارع اتحاد شباب فاقوس بتنفيذها فور الانتهاء من المنتدى بالتنسيق مع القيادات التنفيذية.

مؤمن الجندي: منتدى شباب فاقوس رمز لاتحاد الشباب
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منتدى شباب فاقوس مؤمن الجندي الإعلامي مؤمن الجندي

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