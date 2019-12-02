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تصريحات مثيرة من كلوب قبل مواجهة إيفرتون

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
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كلوب
كلوب
عبدالقادر عرابي
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يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي غريمه إيفرتون في ديربي مدينة ليفربول بملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح المدرب الألماني يورجن كلوب في الفوز بنقاط المباراة، أملاً في مواصلة الإنتصارات، وتعزيز صدارة الفريق.

وأدلى كلوب بتصريحات تناقلتها صحيفة ميرور البريطانية قائلاً: " لا جديد بشأن إصابة ماتيب، لم يبين الفحص الأخير أي جديد، مازال غيابه متواصلاً".

وتابع: " سيغيب أليسون مباراة واحدة، بالتأكيد أدريان هو من سيشارك، تعرض لظرف صعب، ليس سهلاً أن تكون مجمداً على كرسي الإحتياط، ثم ترتدي القفازين وتلعب المباراة".

وأضاف: " أدريان تصدى لهدفين محققين، أنا سعيد بمشاركته في الديربي".

واستطرد: " حققنا إنطلاقة قوية، نريد مواصلة الإنتصارات، نأمل في تحقيق ثلاث نقاط جديدة، كانت المباراة الماضية صعبة جداً، أمام خصم قوي".

ويغيب عن ليفربول الثلاثي فابينيو الذي تلقى إصابة قوية في الكاحل خلال مباراة نابولي في دوري الأبطال، سيغيب على إثرها شهرين، والمدافع جويل ماتيب الذي الغائب منذ لقاء مانشستر يونايتد أكتوبر الماضي، بالإضافة للحارس البرازيلي أليسون بيكير الذي تم طرده في لقاء برايتون الماضي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقية ليستر سيتي.
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الكلمات المفتاحية

ليفربول كون كلوب ايفرتون

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