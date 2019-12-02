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مهرجان مراكش يحتفل بفيلم هند صبري ويكرمها الأثنين المقبل (صورة)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
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هند صبري
هند صبري
الفجر الفني
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احتفى مهرجان مراكش منذ قليل، بالنجمة هند صبري ونجاحات فيلمها التونسي نورا تحلم بعرض خاص وإقامة احتفالية ضمن فعاليات المهرجان.


وحضر من أسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم، وعلى صعيد تشارك هند في قسم "محادثة مع..."، غدًا من خلال نقاش مفتوح مع الجمهور المغربي، والتي ستشمل نقاش مفتوح في ندوات مختلفة مع ١٢ من الأسماء الفاعلة في مجال السينما العالمية وستكون اللقاءات، مجانية ومتاحة للجميع: مهنيو السينما، وسائل الإعلام وجمهور المهرجان.

ويشارك إلى جانب هند صبري كل من المخرج والممثل والمنتج الأميركي روبيرت ريدفورد، والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والمنتج البريطاني جيريمي طوماس، والممثل الأميركي هيرفي كيتيل، والمخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي، والمخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، فضلاً عن الممثلة الإيرانية غولشيفتي فرحاني، والمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، والممثل الفرنسي، مغربي الأصل، رشدي زم.

الجدير بالذكر أن هذا العام يعتبر من الأعوام المميزة في مسيرة هند صبري التي توجت فيها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات الجونة وايام قرطاج السينمائية عن فيلمها التونسي نورا تحلم وحقق فيلمها المصري الفيل الازرق ٢ ايرادات قياسية تجاوزت حاجز ال١٠٠ مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية وحقق فيلمها الممر ايضا ايرادات قياسية إضافة لاعجاب الجمهور العربي كله بالعمل.
مهرجان مراكش يحتفل بفيلم هند صبري ويكرمها الأثنين المقبل (صورة)
مهرجان مراكش يحتفل بفيلم هند صبري ويكرمها الأثنين المقبل (صورة)
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