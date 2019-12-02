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شاهد.. طارق الإبياري بأحدث ظهور له

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
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طارق الإبياري
طارق الإبياري
رانيا ماهر
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شارك الفنان الشاب طارق الإبياري، متابعيه بصورة لها من غداء عمل علي شرف المرشح لجوائز إيمي و اوسكار الفنان جيرم جاري،

وأرفق "طارق" تعليقًا على الصورة قائلًا: "كان من دواعي الفخر أن تتم دعوتي من قبل الرئيس ريكاردينوي لغداء العمل هذا .. بهدف النهضة بصناعة السينما على شرف المرشح لجوائز إيمي وأوسكار الفنان جيروم جاري."

يذكر أن اخر اعمال الفنان طارق الإبياري مشاركته في مسلسل "رسايل" في الموسم الرمضاني عام 2018،
وتدور أحداث المسلسل حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرًا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، ومنها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.

المسلسل مم ﺇﺧﺮاﺝ: إبراهيم فخر ،وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سليمان عبدالمالك،وبطولة كلا كم مي عز الدين، خالد سليم ، أحمد حاتم ، رامز أمير ،مها أحمد ،سليمان عيد.


وعلي سياق أخر يشارك حالياً في مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام، تدور أحداث المسلسل حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: رامي إمام، وﺗﺄﻟﻴﻒ:أيمن بهجت قمر ، وبطولة عادل إمام ، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين ،سليمان عيد حمدي الميرغني.
شاهد.. طارق الإبياري بأحدث ظهور له
شاهد.. طارق الإبياري بأحدث ظهور له
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طارق الإبياري

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