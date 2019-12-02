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حقنة جديدة لإسراع علاج علي معلول من الإصابة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
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علي معلول
علي معلول
علي نبوي
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يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود اليوم الإثنين بحقن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر، بعد إصابته في العضلة الضامة.

وكان معلول قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام النجم الساحلي، حيث خرج في الشوط الثاني وحل زميله أليو ديانج بديلًا له.

وفضل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود حقن معلول بالبلازما من أجل سرعة تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها.

ويغيب معلول عن الأهلي لمدة أسبوعين حسبما أكده طبيب الفريق الأحمر، حيث يخوض برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة.

وتأكد غياب معلول عن الأهلي أمام بني سويف في كأس مصر، والهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
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الكلمات المفتاحية

مجموعات دوري أبطال أفريقيا العضلة الضامة الدوري الافريقي الاهلي امام النجم الساحلي

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