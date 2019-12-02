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عاجل.. "السيسي" يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 9 سفراء جدد، وهم، جوناثان كوهين- سفير الولايات المتحدة الأمريكية، نيلسون مانويل كوزمي – سفير جمهورية أنجولا، أنطونيو دي أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل.

كما تسلم الرئيس أوراق اعتماد لواء طيار شيبا شومبياوندا – سفير جمهورية زيمبابوي، وسيرجيى تيرينتيف – سفير جمهورية بيلاروس، والفريد جاكوبا كاليسا- سفير جمهورية رواندا، محند صالح لعجوزى- سفير جمهورية الجزائر، ورينوكا داميانتى راجابكسا- سفيرة جمهورية سريلانكا، وهومر مافروماتيس- سفير جمهورية قبرص.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
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الكلمات المفتاحية

بسام راضي السيسي اخبار مصر

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