عاجل.. "السيسي" يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 9 سفراء جدد، وهم، جوناثان كوهين- سفير الولايات المتحدة الأمريكية، نيلسون مانويل كوزمي – سفير جمهورية أنجولا، أنطونيو دي أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل.





كما تسلم الرئيس أوراق اعتماد لواء طيار شيبا شومبياوندا – سفير جمهورية زيمبابوي، وسيرجيى تيرينتيف – سفير جمهورية بيلاروس، والفريد جاكوبا كاليسا- سفير جمهورية رواندا، محند صالح لعجوزى- سفير جمهورية الجزائر، ورينوكا داميانتى راجابكسا- سفيرة جمهورية سريلانكا، وهومر مافروماتيس- سفير جمهورية قبرص.



