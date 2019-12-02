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تشاد توقف رئيس وزراء سابق بتهمة الاحتيال

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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رئيس الوزراء التشادي السابق
رئيس الوزراء التشادي السابق
وكالات
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قالت السلطات التشادية، إن قوات الشرطة أوقفت وزير دولة شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2016، وذلك على خلفية اتّهامات له بالاحتيال.

 

أشار المتحدث باسم الشرطة في تشاد، إلى أنه تم توقيف كالزوبي باهيمي دوبيه على خلفية شكوى من المفتشية العامة للدولة تتّهمه بالاحتيال، ويشغل باهيمي دوبيه منصب أمين عام الرئاسة وتتضّمن مهامه تنسيق عمل الحكومة، وبالإضافة إلى رئاسة الحكومة شغل عدداً من المناصب الوزارية.

 

وتعهّد الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي يحكم منذ العام 1990، البلد الفقير إنما الغني بالنفط، العام الماضي، بمكافحة الفساد المستشري، وللبلاد التي لا منفذ بحرياً لها تاريخ من العنف والفساد، وتحتل المرتبة 165 من أصل 180 بلداً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

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رئيس الوزراء التشادي السابق توقيف رئيس وزراء سابق تشاد الاحتيال

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