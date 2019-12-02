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رئيس البرلمان عقب وصوله جوبا: مصر ستشكل جسراً شعبيا لدعم جنوب السودان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
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من اللقاء
من اللقاء
هدير محمود
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عقب وصول رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال، والوفد البرلماني المرافق إلى مدينة جوبا، منذ قليل، استقبله النائب الأول لرئيس البرلمان تيموثي توت والقائم بأعمال رئيس البرلمان، وعدد من قيادات البرلمان في جنوب السودان، والسفير المصري محمد قدح، وطاقم السفارة المصرية في جنوب السودان. 

- "عبد العال" مصر ستشكل جسرًا شعبيًا لدعم اشقاءنا في جنوب السودان
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عقب لحظة وصوله إلى مطار جوبا، أن مصر حريصة على تلك الزيارة البرلمانية المرتقبة لدولة شقيقة وهي جنوب السودان، مؤكدًا على أن مصر ستشكل جسرًا شعبيًا لدعم أشقائنا في دولة جنوب السودان على المستوى السياسي والاقتصاي.

وأضاف رئيس البرلمان، أن تخريب الدول يبدأ بتخريب النسيج المجتمعي لها وأن الصراعات لا تأتي بالحلول ولا تحسم شيئًا والحل دائما يأتي من خلال الحوار والمناقشات الجادة نحو الحل.

وتابع عبد العال، أن مصر تدعم بشكل صريح دولة جنوب السودان في كافة المجالات، وأكد علي خصوصية العلاقات المصرية مع جنوب السودان في ضوء القواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات.

- نائب رئيس برلمان جنوب السودان: دعم مصر خطوة جديدة نحو التنمية
ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان تيموثي توت، أن هذه الزيارة تصب في صالح دعم العلاقات الثنائية الراسخة وأنها تأتي في توقيت تخطو فيه دولة جنوب السودان أولى خطواتها باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي في البلاد، مع حرص دولة جنوب السودان على تقيم كافة الإجراءت والتسهيلات للدولة المصرية لنجاح العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.
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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس النواب دولة جنوب السودان جوبا الدكتور علي عبد العال البرلمان المصري

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