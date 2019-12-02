Advertisements
Advertisements
Advertisements

المسيحيون العراقيون يحذرون السويد وفرنسا من "الحكم الإسلامي"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
ذكرت مجلة فاردين ايداج المسيحية، أن هناك اعتقاد واسع النطاق بين المسيحيين العراقيين بأن العديد من الدول الأوروبية، مثل السويد وفرنسا، استقبلت "بسذاجة" عددًا كبيرًا من المسلمين من الشرق الأوسط، وهم الآن يخاطرون بتزايد النفوذ الإسلامي إلى حد الحكم الإسلامي.

وقالت عاملة الكنيسة ليلى (اسم مستعار لأسباب أمنية) من كردستان العراق للمجلة: "تفقد السيطرة"، مضيفة، أنه من بين المسيحيين العراقيين أمثالها، هناك اعتقاد بأن السويد ستحول الإسلاميين في المستقبل، بسبب الهجرة الكبيرة من الدول الإسلامية.

وأردفت: "نحن الذين نشأوا هنا نعرف الإسلام. ليس الناس، المسلمون، هم الذين أحذرهم، ولكن الأيديولوجية. رغم أن معظم المسلمين لا يؤمنون بالجهاد، فإنهم يؤمنون بمحمد. إنهم يعتقدون أن جميع الشعوب يجب أن تصبح مسلمة وأن هناك مكافأة في الجنة لأولئك الذين يُدخلون الناس إلى الإسلام".

وحثت ليلى الكنائس الأوروبية على "الاستيقاظ".

وشددت قائلة: "إذا حصل الإسلاميون على السلطة، فلن يعاملوك وفقًا لحقوق الإنسان، ولكن وفقًا للشريعة. أحب المسلمين، لكن كن على علم.

وخلصت ليلى، إلى أنه: "يجب علينا أن يكون لدينا دهاء كالأفاعي وأن نكون أبرياء كالحمام"، داعية إلى عدم الخضوع لأي ضغط.

استذكر القس باسل (المعروف أيضًا باسم مستعار)، والذي قابل الآلاف من الإيزيديين والمسيحيين الفارين من تنظيم "داعش"، المفهوم الإسلامي للتقيية، وهو تشويه وقائي أو إنكار للمعتقد الديني. ووفقًا له، كثيرًا ما يستخدمه المسلمون المتطرفون لإخفاء نواياهم الحقيقية.

وقال: "هذا يعني أن المتطرفين يكذبون ويتكيفون مع مجتمع أكثر غير ديني للحصول على السلطة"، محذرًا من خلايا نائمة جاهزة للعمل، بينما تعمل على "الاستيلاء" بمجرد وجود أغلبية برلمانية.

ووفقًا لعالم الإسلاميات، ريكارد لاجرفال، من جامعة لوند وجامعة يونشوبينغ، فمن غير المرجح أن يتولى الإسلاميون السلطة في السويد في أي وقت قريب، لأنهم أقلية.

وأكد، أن هناك سبب آخر هو أن الإسلاميين هم مجموعة منقسمة لا تضم ​​فقط المتعاطفين مع "داعش" والجهاديين، ولكن أيضًا السلفيين "المتشددون" الذين تجنبوا السياسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسلمين "العاديين" هم مجموعة مجزأة أيضًا.

وشدد قائلاً: "ضمن المجموعة الخلفية للمسلمين، ليس الكثيرون بالضرورة ممارسين مسلمين".

في الوقت نفسه، اعترف "لاجرفال" بأن المسلمين المتطرفين يحاولون التأثير على المسلمين المعتدلين ليصبحوا أكثر تكريسًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرنسا داعش المسيحيون المسيحين المسلمين العراق السويد

أخبار تهمك

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 14 ساعة

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 4 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر حوار بطريرك الأقباط الكاثوليك لجريدة إيطالية

«الإخوان» تهاجر لشمال أوروبا هرباً من المخابرات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status