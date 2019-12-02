المسيحيون العراقيون يحذرون السويد وفرنسا من "الحكم الإسلامي"

ذكرت مجلة فاردين ايداج المسيحية، أن هناك اعتقاد واسع النطاق بين المسيحيين العراقيين بأن العديد من الدول الأوروبية، مثل السويد وفرنسا، استقبلت "بسذاجة" عددًا كبيرًا من المسلمين من الشرق الأوسط، وهم الآن يخاطرون بتزايد النفوذ الإسلامي إلى حد الحكم الإسلامي.





وقالت عاملة الكنيسة ليلى (اسم مستعار لأسباب أمنية) من كردستان العراق للمجلة: "تفقد السيطرة"، مضيفة، أنه من بين المسيحيين العراقيين أمثالها، هناك اعتقاد بأن السويد ستحول الإسلاميين في المستقبل، بسبب الهجرة الكبيرة من الدول الإسلامية.





وأردفت: "نحن الذين نشأوا هنا نعرف الإسلام. ليس الناس، المسلمون، هم الذين أحذرهم، ولكن الأيديولوجية. رغم أن معظم المسلمين لا يؤمنون بالجهاد، فإنهم يؤمنون بمحمد. إنهم يعتقدون أن جميع الشعوب يجب أن تصبح مسلمة وأن هناك مكافأة في الجنة لأولئك الذين يُدخلون الناس إلى الإسلام".





وحثت ليلى الكنائس الأوروبية على "الاستيقاظ".





وشددت قائلة: "إذا حصل الإسلاميون على السلطة، فلن يعاملوك وفقًا لحقوق الإنسان، ولكن وفقًا للشريعة. أحب المسلمين، لكن كن على علم.





وخلصت ليلى، إلى أنه: "يجب علينا أن يكون لدينا دهاء كالأفاعي وأن نكون أبرياء كالحمام"، داعية إلى عدم الخضوع لأي ضغط.





استذكر القس باسل (المعروف أيضًا باسم مستعار)، والذي قابل الآلاف من الإيزيديين والمسيحيين الفارين من تنظيم "داعش"، المفهوم الإسلامي للتقيية، وهو تشويه وقائي أو إنكار للمعتقد الديني. ووفقًا له، كثيرًا ما يستخدمه المسلمون المتطرفون لإخفاء نواياهم الحقيقية.





وقال: "هذا يعني أن المتطرفين يكذبون ويتكيفون مع مجتمع أكثر غير ديني للحصول على السلطة"، محذرًا من خلايا نائمة جاهزة للعمل، بينما تعمل على "الاستيلاء" بمجرد وجود أغلبية برلمانية.





ووفقًا لعالم الإسلاميات، ريكارد لاجرفال، من جامعة لوند وجامعة يونشوبينغ، فمن غير المرجح أن يتولى الإسلاميون السلطة في السويد في أي وقت قريب، لأنهم أقلية.





وأكد، أن هناك سبب آخر هو أن الإسلاميين هم مجموعة منقسمة لا تضم ​​فقط المتعاطفين مع "داعش" والجهاديين، ولكن أيضًا السلفيين "المتشددون" الذين تجنبوا السياسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسلمين "العاديين" هم مجموعة مجزأة أيضًا.





وشدد قائلاً: "ضمن المجموعة الخلفية للمسلمين، ليس الكثيرون بالضرورة ممارسين مسلمين".



