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عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
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سد النهضة والرئيس السيسي وترامب وأبي أحمد
سد النهضة والرئيس السيسي وترامب وأبي أحمد
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انطلق اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، منذ قليل، بالقاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

اجتماع اليوم هو الثاني، بشأن مفاوضات السد، تنفيذا لتوصيات اللقاء الذي جمع وزراء الخارجية مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، الشهر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي.

وانتهى الاجتماع السابق الذي انعقد الشهر المنصرم في أديس أبابا، من دون نتائج.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة مفاوضات سد النهضة إثيوبيا

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