عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

انطلق اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، منذ قليل، بالقاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي.





اجتماع اليوم هو الثاني، بشأن مفاوضات السد، تنفيذا لتوصيات اللقاء الذي جمع وزراء الخارجية مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، الشهر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي.





وانتهى الاجتماع السابق الذي انعقد الشهر المنصرم في أديس أبابا، من دون نتائج.