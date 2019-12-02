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في الذكرى الـ48.. جوجل يحتفي بالعيد الوطني للإمارات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:03 ص
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الإمارات
الإمارات
وكالات
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تزينت الصفحة الرئيسية لمحرك البحث "جوجل"، بالعلم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إحتفالًا بالعيد الوطني الـ48.

 

تزيين الشعار بمواقع أثرية إماراتية

وشارك محرك البحث جوجل، في احتفالات العيد الوطني للإمارات على مدى السنوات الماضية، حيث تزيين الشعار بمواقع أثرية إماراتية.

 

وتحتفل دولة الإمارات، بالذكرى الثامنة والأربعين لقيام دولة الاتحاد بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

 

الاحتفال في استاد مدينة زايد الرياضية

ومن المقرر أن الاحفتال بالعيد الوطني للإمارات، سيقام في استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، تحت شعار "إرث الأولين".

 

وكانت اللجنة المنظمة للاحتفال قد اعلنت استكمال جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم في تاريخه. وتحتفل الإمارات بالثاني من ديسمبر هذا العام، ذكرى قيام دولة الاتحاد، وهي تواصل مسيرتها الاستثنائية نحو المستقبل بإنجازات غير مسبوقة في "عام التسامح" 2019، عانقت من خلالها النجوم ورفعت سقف الطموحات.

 

احتفالات شعبية واسعة

وأقامت دولة الإمارات، احتفالات شعبية واسعة بمناسبة العيد الوطني الـ48، حيث تكتسي المباني بألوان العلم الإماراتي وتطلق الألعاب النارية، إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية، تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.

 

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الكلمات المفتاحية

جوجل العيد الوطني للإمارات العيد الوطني الإمارات

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