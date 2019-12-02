Advertisements
Advertisements
Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: ماذا حدث للوطن !!

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
Advertisements
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
Advertisements

لماذا نري الوطن العزيز هزيلاً ؟ لماذا نري مصر حزينة ؟ لماذا نشتم رائحة دخان لحرائق خامدة؟ لماذا نري الملل والإكتئاب علي الوجوه في الشوارع وعلي محطات المركبات العامة (مترو، أوتوبيس ، قطارات ، ميكروباصات ) ؟
لماذا لا تشدينا الأغاني المعاصرة ؟ لماذا لا ننفعل بحدث أو نندهش من خروج أحد علي القانون ؟ لماذا لا نسارع لمساعدة مستغيث ؟لماذا يخيم علينا ظلال السلبية وعدم المبالاه وعدم الأهتمام بالشأن العام ؟ لماذا لا نغتبط بقدوم عيد أو مناسبة قومية أو إحتفالية دينية ؟لماذا ولماذا؟ كل هذه السؤات الواضحة علي جبين شعب مصر بلا نفاق وبلا كذب أو إفتراء !! إن كل الأسئلة التي طرحتها أغلبها لم يكن من سمات شعبنا !! المحب للحياة والمؤلف (للنكتة) المصرية الشهيرة (بأخر نكته )كنا نقوم بتصدير النكات للعالم ، كان القادم من مصر إلي أي مكان لتجمع مصريين يسألونه ما هي(أخر نكته ) ما هي أخر ضحكة يضحك عليها المصريون ؟ كانت الأغاني تجمعنا ، وكانت الأغاني تبكينا وتسعدنا أيضاً ، ولعل الأبيض والأسود في التليفزيون شاهد علي ذلك !! كانت الوجوه ضاحكة وكانت المظاهر في الشارع مُفْرِحَة وكانت الجامعات مصنع للرجال وللسيدات لهذا الوطن ، وكنا نتداول فيما بيننا مشاكل البلد والأدب والشعر و الفن والسياسة ، وكانت المذاهب الدينية سواء إسلامية أو مسيحية أو حتي يهودية غير مرئية وغير ذى صفة أو صلة بما نتفق أو نختلف عليه ، ماذا حدث للوطن ؟؟ هذا سؤال يجب أن نهتم به كمثقفين وباحثين وأصحاب رأي ، وحكومة ، وقيادة سياسية ، يجب أن يكلف علماء في الدراسات الإنسانية لبحث هذه الحالة التي يرتفع مؤشرها أكثر مما نسمع عنه في إرتفاع مؤشر (النمو الإقتصادي ) الذي كان!! 

يجب وضع روشتة علاج لهذا الوطن العظيم !! نحن نعيش في حالة إمساك شديد !! حالة تشبه لي تقلصات المعدة تقلصات شديدة وحينما نحاول إفراغها في أماكنها لا نجد شيئاً ، حالة من "الإمساك" الشديدة يجب أن يكون هناك أمل !! يجب أن نجدد شباب هذه الأمة في الإدارة ،في الحكومة ،في الجامعة ، في المدرسة نحن فى أشد الإحتياج لحبوب (أنتينال ) مُطِهْر لمعدة الوطن ، وأيضاً في أشد الإحتياج لحبوب (فيتامين )"سى" لتقوية المناعة لهذا الوطن ، وبجانب هذا نحتاج لفيتامينات ونظام غذائي محترم !! نحتاج لطبيب إجتماعي قوي وقادر علي أن يعيد البسمة لوجوه المصريين أسف لا أعلم إذا كانت الوصفات الدوائية التي أشرت إليها صحيحة أم لا حيث مهنتى مهندس !!!   


Advertisements

أخبار تهمك

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ ساعتين

تشكيل ناري للأهلي في مباراة كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

08:37 ص

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status