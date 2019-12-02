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عاجل.. قتلى وجرحى باصطدام أكثر من 40 سيارة في كندا (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
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اصطدام أكثر من 40 سيارة
اصطدام أكثر من 40 سيارة
وكالات
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أعلنت السلطات في كندا، صباح اليوم الإثنين، وفاة شخص وإصابة حوالي 20 في حادث على طريق سريع بالقرب من كينغستون في كندا.

وأفادت وسائل إعلام كندية، بأن ثلاثة من الضحايا في حالة خطيرة.

 

وقد تصادم ما لا يقل عن 40 سيارة على الطريق السريع، بسبب الظروف الجوية السيئة – وسقوط حوالي 15 سم من الثلوج في المدينة خلال الـ24 الساعة الماضيةن حسبما ذكرت CBC.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأغلقت السلطات الكندية، الطريق السريع مؤقتًا، وأخلت السيارات، بعد الحادث.

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كندا قتلى وجرحى اغلاق الطريق اصطدام أكثر من 40 سيارة

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