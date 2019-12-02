مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت اقتراب أحد نجوم الفريق الأول بالنادي الأهلي من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف أحد الأندية الإيطالية الكبري خلال الفترة المقبلة.





رمضان صبحي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي:





ودخل النجم الشاب رمضان صبحي دائرة اهتمام أحد أندية إيطاليا للتعاقد معه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة الأهلي ومع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وقيادة الفراعنة للتأهل للأولمبياد 2020.





وأكدت تقارير صحفية أن نادي فيورنتينا الإيطالي أصبح قريبا من الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، علي أن تحسم الصفقة في نهاية الموسم الجالي.





ويلعب رمضان صبحي ضمن صفوف النادي الأهلي معارًا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، ويرغب اللاعب المصري في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي وخوض تجربة احترافية في احد الأندية الأوروبية الكبري للسير على نهج مواطنه محمد صلاح.





وكانت تقارير صحفية أكدت على اهتمام عدة أندية أوروبية أخري بالحصول على خدمات رمضان صبحي، ولكن الأكثر جدية هو عرض نادي فيورنتينا الإيطالي.





النادي الأهلي ايضًا يحاول اقناع اللاعب بالبقاء ضمن صفوفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، بعد تألق اللاعب خلال الموسم الحالي، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه بخصوص البقاء مع المارد الأحمر من عدمه حتي الآن.



