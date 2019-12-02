5 فنانين تخلصوا من حياتهم بسبب الاكتئاب





دليدا

سعاد حسني

مارلين مونرو

جيا خان



لي تومبسون يونج











قرر عدد من النجوم الكبار أن يتخلصوا من حياتهم بسبب ضغوطات الحياة، رغم أنهم كانوا قد وصلوا إلى أعلى مرتب النجومية التي تجعل أي شخص سعيد في حياتهويرصد "الفجر الفني" 5 فنانين تخلصوا من حياتهم بسبب الاكتئابرغم نجاحها الكبير إلى أن الفنانة دليدا، ذا الأصول المصرية كانت تعاني طول حياتها من مرض الاكتئاب، بسبب علاقتها المتعددة التي كانت دائما تفشل، وحاولت أكثر من مرة الانتحار وكانت تكتب لها النجاة من الموت، إلا أنها قامت في يوم 2 مايو 1987 بتناول جرعة كبيرة من الدواء لتضع نهاية لحياتها تاركة رسالة كتبت فيها باللغة الفرنسية: «اعذروني.. الحياة لم تعد تطاق»سندريلا الشاشة، التي انتهيت حياتها بمأساة كبير، رغم أنها تعتبر من جميلات السينما المصرية، بعد إصابته بمرض بالعمود الفقري، وأصبح يتغير ملامح وجهها ومع زيادة وزنها، سيطرت عليها حالة من الحزن، وقررت ان ترمي نفسها من الدور السادس بلندن، بعام 2001، رغم ان البعض كشف بأنها كانت تمر بحالة صعبة ومن الممكن أن يكون ذلك تسبب في إنتحارها.إلى أن شقيتها نفيت حقيقة انتحارها، وقالت بأن هناك شخص هو من قام بقتلها وحتى الآن وفاة سعاد حسني، هي لغز كبيرمارلين مونرو، كانت هي رمز للجمال والأناقة، وهي أشهر فنانة إغراء بهوليود وقدمت العديد من الأعمال الناجحة، ولكنها تعرضت لعدة أزمات في حياتها وهي اغتصابها أكثر من مرة، وزجها وهي تبلغ من العمر 16 عام حتى تخرج فقط من دار الايتام، بعد تركتها ولدتها.أنهت حياتها في 1960 بتناول جرعة زائدة من الدواء تاركة خلفها رسالة كتبت فيها: «لدي إحساس عميق بأنني لست حقيقة تماما، بل إنني زيف مفتعل ومصنوع بمهارة وكل إنسان يحس في هذا العالم بهذا الاحساس بين وقت وآخر، ولكني أعيش هذا الاحساس طيلة الوقت، بل أظن أحيانا أنني لست إلا إنتاجاً سينمائياً فنياً أتقنوا صُنعرغم سنها الصغير، وتحقيق الشهرة في وقت قصير إلى أن الفنانة جيا خان، بطلة فيلم في فيلم Nishabd مع النجم أميتاب باتشان، فاجئت الجميع بالانتحار، وقالت الشرطة إنها فعلت ذلك بسبب شعورها بالإحباط نتيجة بعض المشاكل الشخصية في حياتهاكان من أنجح النجوم التي شاركت في مسلسل ديزني، جيت جاكسون،والذي لم يصدق الجميع خبر انتحاره إلا بعد رؤية صور جثته بعد قيامه بإطلاق الرصاص على نفسه عام 2013، دون معرفة السبب.