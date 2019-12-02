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عاجل.. مدرب منتخب مصر يتحدث عن إمكانية تدريب الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
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نادي الزمالك
نادي الزمالك
السيد على
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علق أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر،على طرح إسمه ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك حال رحيل المدرب الحالي الصربي ميتشو.

وأعلن نبيه خلال تصريحات صحفية :"شرف كبير ليا تدريب الزمالك، وفي حالة تلقي عرض رسمي لن اتأخر".

وأتم نبيه حديثه : "إسعاد جماهير الزمالك سيكون هدفي في حالة تدريبي للفريق".

فيما كشف مرتضي منصور في تصريحات مصوره على القناة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب: لا يوجد أي لاعب لديه مستحقات مالية لدى النادي مشددا على أن الزمالك لن يرضخ لمطالب اللاعبين بتغيير عقودهم أو الحصول على دفعات زيادة في الوقت الحالي مشددا على أن الشركة الراعية حتى الآن لم تدفع مستحقات النادي كاملة وتريد أن تخصم 40 مليون جنيه كاملة لظهور قناة الزمالك .

وأكمل رئيس الزمالك: سيتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين الذين استخدموا وسائل السوشيال ميديا وهي اللائحة الموقع عليها من جميع اللاعبين بقيمة 300 ألف جنيه مشيرا إلى أن الإدارة ستتخذ إجراءاتها لحساب كل المقصرين الفترة القادمة .

وأردف منصور: "ننتظر وصول ميتشو غدا للاجتماع به والإعلان عن قرار مجلس الإدارة بما يتوافق مع مصلحة الزمالك" .

ووجه مرتضى منصور رسالته لجماهير الزمالك بالاطمئنان على الفريق وتأهله وذكرهم بالبطولة الكونفدرالية الموسم الماضي والتي بدأ الزمالك مشواره بها في دور المجموعات بالخسارة من جورماهيا الكيني لكنه توج بها في النهاية .
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