منتخب ويلز يستفز ريال مدريد على طريقة جاريث بيل

كشفت وسائل إعلام عالمية أن المنتخب الويلزي عاد مرة أخرى لاستفزاز نادي ريال مدريد وجمهوره على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بسبب قرعة بطولة يورو 2020.





وذكرت وسائل الإعلام العالمية أن قرعة كأس الأمم الأوروبية أوقعت منتخب ويلز في المجموعة الأولى برفقة كلا من إيطاليا وتركيا وسويسرا.





ونشر منتخب ويلز تغريدة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مستنسخا فكرة العبارة الشهيرة "ويلز .. جولف .. مدريد"، وذلك بنشر صورة العلم ومعها تعليق "باكو .. باكو .. روما" ليسخر من الميرينجي وعشاقه.





وأشارت التقاير العالمية إلى أن المنتخب الويلزي سيواجه منافسيه سويسرا وتركيا في باكو بينما سيصطدم بأسياد الدفاع في عاصمتهم.





واحتلت هذه العبارة مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الإسبانية بعد مبالغة صاحب الـ30 عامًا في رفع اللافتة المدون عليها الكلمات الثلاث في احتفاله الهستيري بتأهل منتخبه إلى اليورو.





وذكرت وسائل الإعلام أن جمهور الريال اعتقد أن إدارة النادي ستردع نجم توتنهام السابق بعقوبة قاسية كي لا يكرر تصرفه المستفز مرة أخرى إلا أن الجميع تفاجأ بتعامل زين الدين زيدان وإدارة النادي مع الموقف وكأنه شيئًا لم يكن.





وأوضحت التقارير العالمية أن سبب تجاهل الإدارة معاقبته من أجل الحفاظ على قيمته السوقية وأيضًا للاعتماد عليه ليظهر بمستوى جيد على أمل أن يتلقى عرضًا جيدًا في الميركاتو الشتوي.





وأشارت التقارير العالمية إلى أن بيل كان على أعتاب الرحيل عن السانتياجو بيرنابيو في الصيف الماضي بعد سماعه تصريحات صادمة من قبل زيدان كان مفادها أن النادي لم يعد بحاجة لخدماته ولولا عدم اتفاق فلورنتينو بيريز مع مسئولي النادي الصيني الذي طلب ضمه لرحل قبل نهاية الميركاتو الصيفي.



