حمدي النقاز.. ماذا قدم الظهير التونسي قبل فسخ التعاقد مع الزمالك

أعلن حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي لنادي الزمالك عن فسخ تعاقده من طرف واحد مع القلعة البيضاء، بسبب عدم الحصول على مستحقاته ليقرر مغادرة النادي، مؤكدا أن له الحق فى الإنضمام لصفوف أى نادى أخر بسبب فسخ التعاقد وعدم الحصول على مستحقاته.





وكتب حمدي النقاز عبر موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام" :" تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر او اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة على مساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".





ماذا قدم حمدي النقاز مع الزمالك





ومنذ إنضمام الظهير التونسي حمدي النقاز لنادي الزمالك فى يناير عام 2018 وحجز اللاعب مكان أساسي فى صفوف الفريق وشارك خلال مباريات الزمالم وتحت قيادة المدربين الذى تولوا الفريق بصفة أساسية.





وشارك حمدي النقاز مع الزمالك خلال الفترة الذى قضاها فى 47 مباراة كان أخرهم أمام نادي مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى خسره الزمالك بثلاثيه دون رد.





ولم يقوم النقاز بالتسجيل مع الزمالك ولكن صنع 8 أهداف خلال ال 47 مباراة ، قبل أن يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك لعدم الحصول على مستحقاته وتكليف انيس بن ميم محاميه بإتخاذ كل الإجرائات للحصول على مستحقاته.





وكان محامى اللاعب التونسي قال فى تصريحات صحفيه ان اللاعب من حقه إرسال خطاب للنادي لمدة 15 يوم مهلة لدفع المستحقات ويحق للاعب بعدها إخطار الفيفا بفسخ التعاقد من جانبه.