"الكاميرا والميك وحشوني".. بسمة وهبة تعلن رغبتها في العودة لتقديم برامج جديدة













وأضافت: "إحنا عايزين السقف يعلى وعايزين نتنفس.. هل كلامي ده ممكن يزعل حد ؟ أنا عايزة أتكلم.. إيه المانع إن يبقى فيه سلبيات أتكلم فيها في حدود الاحترام ؟.. مفيش حد فوق النقد".



وأكملت حديثها قائلة: "الكاميرا وحشتني والمايك وحشني أنا مش مبسوطة من القعدة بس عايزة أطلع يبقى عندي مصداقية وأتكلم زي مانا عايزة .. ادعولي إنه يترد عليا".



يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، قدمت في رمضان الماضي، برنامج" شيخ الحارة " عبر فضائيه شاشة القاهرة والناس، وكان من أنجح البرامج التي تم عرضها، إلي أن تم إلغاء البرنامج بعد حلقة ياسمين الخطيب، وحديثها عن المخرج خالد يوسف.



وأضافت: "أنا من حقي أحفظ نفسي وأبقى عايزة أتكلم عايزة مايبقاش فيه حدود مش عايزة حد يقولي أقول إيه ومقولش ايه عايزة أوصل صوت المواطن اسكت لازم نتكلم".وأضافت: "إحنا عايزين السقف يعلى وعايزين نتنفس.. هل كلامي ده ممكن يزعل حد ؟ أنا عايزة أتكلم.. إيه المانع إن يبقى فيه سلبيات أتكلم فيها في حدود الاحترام ؟.. مفيش حد فوق النقد".وأكملت حديثها قائلة: "الكاميرا وحشتني والمايك وحشني أنا مش مبسوطة من القعدة بس عايزة أطلع يبقى عندي مصداقية وأتكلم زي مانا عايزة .. ادعولي إنه يترد عليا".يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، قدمت في رمضان الماضي، برنامج" شيخ الحارة " عبر فضائيه شاشة القاهرة والناس، وكان من أنجح البرامج التي تم عرضها، إلي أن تم إلغاء البرنامج بعد حلقة ياسمين الخطيب، وحديثها عن المخرج خالد يوسف.

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن رغبتها في العودة من جديد لتقديم برامج بعد انفصالها عن قناة "القاهرة والناس" في رمضان الماضي.ونشرت بسمة وهبة، فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أنا لا تعاقدت ولا مضيت ولا اتفقت.. كل المحطات اللي كنا بنتفاوض مع بعض حطيت شرط بس محدش منهم رد عليا تاني، الشرط هو حرية الرأي والتعبير".