بعد فضيحة "جوهرة".. 5 فنانات وقعن في فخ الفيديوهات الاباحية - الأخيرة جدة لحفيدتين

منى فاروق



شيما الحاج



نانا



رزان المغربي



غادة عبدالرازق











أثارت الراقصة الأجنبية 'جوهرة' ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدوال النشطاء فيديوهات جنسية لها مع شاب يدعي خالد أحمد، وبعد انتشر الفيديوهات، أضطر 'خالد أحمد' أن يعلن عن زواجه من الراقصة جوهرة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات 'انستجرام'، وأعلن أنه قام بتصوير هذه الفيديوهات من أجل توثيق الذكريات بينهما.يرصد لكم'الفجر الفني' أبرز الفنانات اللتان وقعن فى فخ الفيديوهات الإباحية:أثارت منى فاروق غضب الجمهور بعد انتشار مقطع فيديو جنسي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المقطع حولها إلى المسائلة القانونية، بعد أن طالب الجمهور بتحويلها للقضاء.ظهرت شيما الحاج بالملابس الداخلية فى فيديو، وتداول النشطاء هذا المقطع، ولم يرحمها الجمهور واتهمها بالتحريض على الفسق والفجور.تصدرت 'نانا' الصحف بخبر الفيلم الجنسي الذي جمعها بحبيبها 'خليل كرم'، مما سبب فى إحالة القضية إلى بيروت، وأمرت الشرطة بتحريات وتفريغ الفيلم ورأي خبراء "الكمبيوتر، والصوت"، ثم طلب المحامي من المطربة نانا، أن تدعي أن صديقها قدم لها مخدرا دون علمها ثم قام بتصويرها فى الفيلم.انتشر فيديو شبه جنسي على موقع 'يوتيوب'، تظهر فيه الفنانة رزان المغربي، وهى فى جلسة مع أصدقائها الأجانب، وفى حالة سكر، وتتحدث معاهم عن تفاصيل العملية الجنسية بينها وبين صديقها 'ناجي'.أثارت النجمة غادة عبدالرازق جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بثت مقطع فيديو 'لايف' من غرفتها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلاله في شكل غير لائق عرضها للكثير من الانتقادات والهجوم من قبل الجمهور.