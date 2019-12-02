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متسابقة مصرية تتصدر Trending يوتيوب بعد إبداعها في غناء "يامه القمر على الباب" (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
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تصدرت المتمسابقة المصرية إيمان عبد الغني، مركزا متقدمًا بقائمة "Trending" يوتيوب وذلك بعد إبداعها في غناء "يامه القمر على الباب" للراحلة فايزة أحمد.

وتمكنت المتسابقة في ابهار أعضاء لجنة التحكيم، بصوتها في العرض الثالث النهائي لبرنامج اكتشاف المواهب الأشهر في العالم العربي.

يعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.

والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.

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الكلمات المفتاحية

يوتيوب متسابقة غناء ذا فويس تريند

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