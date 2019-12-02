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تعرف على أبرز أرقام الثلاثي المرشح للكرة الذهبية في 2019

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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فان دايك وميسي ورونالدو
فان دايك وميسي ورونالدو
عبدالقادر عرابي
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تتجه أنظار جماهير الكرة على مستوى العالم صوب العاصمة الفرنسية باريس غداً الثلاثاء 3 ديسمبر، لمتابعة حفل توزيع جوائز مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، وأبرزها جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" .

وكانت المجلة الشهيرة قد أعلنت منذ أشهر قليلة عن قائمة مكونة من 30 لاعباً مشرحاً للجائزة، قبل أن تجرى تصفية نهائية للمرشحين، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين.

وسينحصر الصراع بين الثلاثي الإرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم ريال مدريد السابق، ونستعرض لكم أبرز ما حققه الثلاثي خلال الموسم الماضي وحتى الآن.

فيرجيل فان دايك – ليفربول

صاحب جائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2019، خاض قائد دفاع ليفربول خلال الموسم الماضي 50 مباراة مع الفريق، بواقع 38 مباراة في الدوري الإنجليزي و 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل فان دايك 6 أهداف وصنع هدفاً، وقاد الفريق للتويج بدوري أبطال أوروبا 2019.

وخلال الموسم الحالي، لعب مع الفريق 21 مباراة، بواقع 14 مباراة في الدوري الإنجليزي و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراة في كأس السوبر الأوروبي ومباراة في الدرع الخيرية.

خلال هذ الموسم حصل على كأس السوبر الأوروبي وقاد منتخب بلاده للصعود لنهائيات أمم أوروبا 2020.

كريستيانو رونالدو – يوفنتوس

صاحب الكرة الذهبية في خمس مناسبات أعوام 2008 و 2013 و 2014 و 2016 و 2017 ، خاض مع اليوفي خلال الموسم الماضي 43 مباراة بواقع 31 مباراة في الدوري الإيطالي و 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتان في كأس إيطاليا ومباراة في كأس السوبر، سجل 28 هدفاً وصنع 8 وتوج مع الفريق بالكالتشيو.

في هذا الموسم فاز مع البرتغال بلقب دوري أمم أوروبا وقادهم للتأهل لنهائيات يورو 2020، ومع اليوفي خلال ذا الموسم خاض 16 مباراة بواقع 11 مباراة في الدوري و 5 مباريات في دوري الأبطال، مسجلاً 7 أهداف وصنع هدفين.

ليونيل ميسي – برشلونة

نال الجائزة في خمس مناسبات أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2015، كما نال جائزة الأفضل لعام 2019 التي يقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم.

خلال الموسم الماضي خاض 50 مباراة بواقع 34 مباراة في الدوري الإسباني، و 10 مباريات في دوري الأبطال، و 5 مباريات في كأس ملك إسبانيا ومباراة في كأس السوبر الإسباني، مسجلاً 51 هدفاً وصنع 22 وفاز بلقب وحيد هو لقب الدوري الإسباني.

وخلال هذا الموسم خاض الليو 14 مباراة، بواقع 9 مباريات في الدوري الإسباني، و 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 11 هدفاً وصنع 8 أهداف.
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