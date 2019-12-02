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عاجل.. قرارات جديدة من إدارة الزمالك ضد اللاعبين بسبب ميتشو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
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لاعبي الزمالك وميتشو
لاعبي الزمالك وميتشو
علي ماهر حلمى
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تلقي نادي الزمالك المصري هزيمة ثقيلة خارج ارضه، أمام نظيره فريق مازيمبي الكونجولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر السبت علي ملعب نادي مازيمبي الدولي بالعاصمة الكونجولية.

وقام لاعبي نادي الزمالك عقب إنتهاء المباراة بدعم المدير الفني الصربي ميتشو مدرب الفريق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثر غضب مجلس إدارة القلعة البيضاء، ضد اللاعبين بسبب محاولات الاعبين الإبقاء على المدير الفنى الصربي من خلال إظهار التمسك باستمراره ودعمه.

وعنف مجلس إدارة نادى الزمالك لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بتوقيع عقوبات مالية شديدة حال مواصلة دعم المدرب الصربى ميتشو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد عودتهم الي القاهرة ونفى مصدر فى جهاز الكرة بنادي الزمالك ما تردد عن قيام بعض اللاعبين بدعم ميتشو بطلب من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الهزيمة القادسية أمام مازيمبي الكونجولي في دوري أبطال أفريقيا.

ويمر نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بحالة عدم استقرار، حيث تلقي هزيمة أمام نادي انبي متذيل ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر البطولة المصرية وبعدها تلقي هزيمة قاسية أمام نادي مازيمبي الكونجولي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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