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برشلونة وأتلتيكو.. فرحة عارمة للاعبي البارسا بعد الفوز بقمة الليجا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
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لاعبي برشلونة من مباراة أتلتيكو
لاعبي برشلونة من مباراة أتلتيكو
علي ماهر حلمى
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عبر لاعبي نادي برشلونة، عن سعادتهم البالغة بعد الفوز خارج أرضهم أمام نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تعرف علي تصريحات لاعبي البارسا بعد مباراة برشلونة و أتلتيكو في الدوري الاسباني:

قال ‏راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة :"ما اريده هو الإستمتاع بأفضل طريقة مُمكنة وان اثبـت ان الفريق يعتمد علي، لا احب سماع صافرات الاستهجان التي كانت على جريزمان، ‏لا اعلم ماذا سيحدث في الانتقالات الشتوية لكن لا يوجد مكان افضل لي من برشلونة، اريد تقديم افضل ما لدي هنا واذا كان في برشلونة سيكون افضل بكثيراً".

وأضاف اللاعب الدولي الاورجوايني لويس سواريز مهاجم النادي الكتالوني عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو في الدوري الاسباني الممتاز : "كنا نعلم قوة الأتليتيكو هنا في ملعبهم واندا ميتروبوليتانو و طريقتهم الدفاعية لذلك الهدف كان عدم إستقبال الأهداف ثم نحاول صنع فرص للتسجيل، ‏جريزمان كان على دراية بما ينتظره هنا و أعتقد أنه أبلى بلاء حسنا في المباراة وساعدنا".

بينما صرح الحارس الدولي الألماني تير شتيجن حارس مرمي نادي برشلونة عقب المباراة أمام اتلتيكو:" المباراة كانت كما توقعها الجميع صعبة للغاية كنا مستعدين بشكل جيد جدا في المباراة وقدمنا أداء ممتاز و حصلنا على الثلاث نقاط".

تعرف علي نتيجة مباراة أتلتيكو و برشلونة في الدوري الاسباني الممتاز :

حقق نادي برشلونة فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة هدف مقابل لاشئ، سجله النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم النادي الكتالوني، وذالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وبهذه النتيجة استطاع نادي برشلونة يتصدر جدول ترتيب البطولة الاسباني، رفقة نادي ريال مدريد بينما توقف نادي أتلتيكو مدريد عن المركز الرابعة بجدول ترتيب البطولة الاسبانية.
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