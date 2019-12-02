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عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
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تسببت عاصفة شتوية، في تأجيل وإلغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة يوم أمس، بعد انتهاء عيد الشكر، كما أصابت الحركة بالشلل.


ولقي تسعة أشخاص يوم السبت، حتفهم، في ولاية ساوث داكوتا، عندما تحطمت طائرة صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها، بينما تم توجيه تحذير من عاصفة شتوية.


ونقلت بلومبرج عن الهيئة الوطنية الأمريكية للطقس في نشرة أصدرتها اليوم الأحد، أن " العاصفة العابرة للقارات، التي تسببت في هطول ثلوج وهبوب رياح عاتية على سهول الغرب والشمال الأمريكي، قد وصلت إلى منطقة البحيرات العظمى".


وتأتي فوضى حركة السفر، في وقت كانت شركات الطيران تتوقع يوما مزدحما في حركة الطيران ، في ظل محاولة سفر 1ر3 مليون راكب بالطائرات.


وألغى العديد من شركات الطيران رسوم تبديل الرحلات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز للسفر من مطارات تضررت جراء العاصفة.


كما أصبحت الطرق غير آمنة بالنسبة للمسافرين الذين يفضلون السفر برا بسياراتهم، وفقا لاتحاد السيارات الأمريكي، بعدما تعرضت أجزاء من الولايات المتحدة لموجة من الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح العاتية فيما تتحرك العاصفة في أنحاء البلاد.
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الكلمات المفتاحية

عيد الشكر عاصفة شتوية الولايات المتحدة

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