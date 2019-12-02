عبدالله النجار: الأزهر قدم مقترح وليس قانونا حول الأحوال الشخصية (فيديو)

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر قدم مقترح حول الأحوال الشخصية، وليس قانونًا، لافتًا إلى أن كل المشروعات التي تقدم ما زالت أفكار في مشروع قانون يمثل أهمية فائقة لكل فرد من أفراد هذا المجتمع.



وأضاف "النجار"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن قانون الأحوال الشخصية يمس كيان كل فرد من أفراد المجتمع، ولذلك يحظى بأهمية كبيرة.



وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن قانون الأحوال الشخصية يحدد الحقوق والواجبات على أساس حفظ كرامة الإنسان، خاصة أن عقد الزواج يمس كيان وعرض كل أسرة، وكافة جوانب الحياة لكل فرد.

