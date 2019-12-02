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خاص.. اتجاه قوي في الإسماعيلي لإقالة "يسيتش"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:25 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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علم مراسل الفجر الرياضي، أن هناك اتجاه قوي داخل النادي الاسماعيلي، للإطاحة بالمدير الفني الصربى ميودراج يسيتش، وذلك بعد النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وأكد مصدر مطلع أن هناك اتجاه قوي داخل المجلس للاطاحة بالصربي خاصة بعد الضغط الجماهيري الكبير وعدم رغبة الشارع الاسمعلاوي في استمراره على رأس القيادة الفنية

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قد حسم مواجهة نظيره الإسماعيلي، بنتيجة ثلاثة أخداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأحرز الاتحاد أولي أهدافه في الدقيقة 21، عن طريق محمود رزق لاعب الفريق السكندري، فيما زاد إيمانويل أوكوي غلة زعيم الثغر من الأهداف، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليحسم الشوط الأول بثنائية.

وفي الشوط الثاني أنهي الاتحاد أي محاولات الدروايش للعودة في نتيجة اللقاء، بتسجيل الهدف الثالث عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة 51، معلناً عن إنتهاء نتيجة اللقاء بثلاثية لسيد البلد الذي يقدم مستوي رائع في الفترة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 10 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لبنما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز الثاني عشر، وهي واحدة من أسوء إنطلاقات الدراويش في تاريخ الدوري المصري.
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