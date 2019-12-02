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محامي الطفلة جنة يفجر مفاجأة جديدة (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أشرف ياسين، محامي الطفلة جنة، ضحية تعذيب جدتها، إن الجدة وُضعت في مستشفى للأمراض العقلية، وجلسة المحكمة تأجلت لحين صدور التقرير الطبي، حول كونها مريضة نفسية أم لا، مضيفًا أن اللجنة التي ستصدر التقرير الطبي مشكلة من 3أطباء، والحالات التي تدعي بأنها مصابة بالأمراض النفسية لا تخيل عليهم، وفكرة ثبوت أنها مريضة نفسية، مستحيل أن تحدث.

ولفت محامي الطفلة جنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن الجدة اعترفت بأنها قامت بتعذيب الطفلة "جنة" 3 مرات يوميًا لمدة 6أشهر، معقبًا: "كانت تعذب الطفلة مع كل وجبة طعام من خلال حرقها، وخلع أظافرها تعذيب في منتهى القسوة".

وأشار إلى أن الجدة قامت بتطليق بنتها بعد أن فقدت نظرًها، ورفضت اصطحاب بنتها لأحفادها، قائلة: "انتوا واخدين بنتي لوحدها، فأنا هاخدها لوحدها"، وبعد ذلك قامت برفع دعوى حضانة للحصول علي أحفادها، وكانت تعذبهم عندما يطالبون برؤية والدهم، وهذا يعني أن جريمة القتل مقصودة".
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