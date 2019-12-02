اهداف مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم (فيديو)

حقق برشلونة فوزا ثمينا على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب واندا ميتربوليتانو ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

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ونجحت كتيبة برشلونة في الفوز على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في مباراة قوية جمعتهما علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

انطلاقة المباراة جاءت قوية من جانب فريق أتليتكو مدريد والذي حاول مباغتة دفاع برشلونة وتسجيل هدف مبكر عن طريق تسديدة قوية للاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الثالثة من بداية اللقاء ولكنها مرت بجوار القائم، بعدها بدأت محاولات سريعة من لاعبي الفريقين للسيطرة على مجريات اللعب.

ورفع برشلونة رصيده إلي 31 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب نفس الرصيد، بينما يحتل إشبيلة المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وتوقف رصيد أتليتكو مدريد عند 25 نقطة بالمركز السادس.



