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جدول حفلات مزدحم لـ زياد برجي في رأس السنة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:55 م
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زياد برجي
زياد برجي
لمياء علي
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يمتلك الفنان اللبناني زياد برجي، جدول حفلات مزدحم وذلك بمناسبة حلول رأس السنة، وسط انتظار شديد من محبيه، حيث، يستعد زياد لإحياء حفل غنائي ضخم في فندق فيرمونت باب البحر في أبو ظبي وذلك في الواحد وثلاثون من ديسمبر الجاري.

كما سيحيي أيضًا في نفس اليوم، حفلًا مميزًا في فندق إنتركونتيننتال في دبي فيستيفال سيتي، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءًا.

وكان برجي قد أحيا حفلين غنائيين  في مدينة سيدني باستراليا، و شهد كلًا منهما  حضورًا كبيرًا من الجاليات العربية هناك، وقدم باقة مميزة من الأغنيات الخاصة به ولاسيما أغنية شو حلو التي تفاعل معها الحضور.

وكان النجم اللبناني زياد برجي، قد روج لفيلمه الجديد "يوم أيه يوم لأ"، وقام بمشاركة جمهوره بالبوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر برجي خلال البوستر الترويجي للفيلم، وهو يرتدي بدلة سوداء ويقدم خاتم الزواج للفنانة باميلا الكيك، التي ظهرت بفستان زفاف.

وكان لـ"للفجر الفني"  انفرد يكشف تفاصيل خاصة عن قصة فيلمه "يوم ايه يوم لأ"، وكشفت مصادرنا أنه  ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، وتدور قصته حول شاب وفتاة تجمعهما قصة حب كبيرة، ولكن الشاب من عائلة تقليدية وعلى النقيض، فإن الفتاة متحررة، وتعاني من فوبيا الزواج، ولديها مخاوف كثيرة من خوض هذه التجربة وهي "الزواج".
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