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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 2-12-2019
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
تحافظ أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0650 جنيهًا للشراء 16.1650 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6956 جنيهًا للشراء 17.8122 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7688 جنيهًا للشراء 20.8900 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0586 جنيهًا للشراء 16.1682 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6686 جنيهًا للشراء 14.7612 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2834 جنيهًا للشراء 4.3104 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8107 جنيهًا للشراء 53.1743 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3732 جنيهًا للشراء 4.4013 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2839 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0650
|
16.1650
|
يورو
|
17.6956
|
17.8122
|
جنيه إسترليني
|
20.7688
|
20.8900
|
فرنك سويسري
|
16.0586
|
16.1682
|
100 ين ياباني
|
14.6686
|
14.7612
|
ريال سعودي
|
4.2834
|
4.3104
|
دينار كويتي
|
52.8107
|
53.1743
|
درهم اماراتي
|
4.3732
|
4.4013
|
اليوان الصيني
|
2.2839
|
2.2992
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