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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 2-12-2019

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

تحافظ أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء  أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0650 جنيهًا للشراء 16.1650 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6956 جنيهًا للشراء 17.8122 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7688 جنيهًا للشراء 20.8900 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0586 جنيهًا للشراء 16.1682 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6686 جنيهًا للشراء 14.7612 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2834 جنيهًا للشراء 4.3104 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8107 جنيهًا للشراء 53.1743 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3732 جنيهًا للشراء 4.4013 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2839 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 


العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0650

16.1650

يورو

17.6956

17.8122

جنيه إسترليني

20.7688

20.8900

فرنك سويسري

16.0586

16.1682

100 ين ياباني

14.6686

14.7612

ريال سعودي

4.2834

4.3104

دينار كويتي

52.8107

53.1743

درهم اماراتي

4.3732

4.4013

اليوان الصيني

2.2839

2.2992

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الكلمات المفتاحية

سعر اليوان الصيني سعر الين الياباني سعر الدولار سعر الجنيه الاسترليني الفرنك السويسري اسعار العملات الاجنبية اسعار الدولار

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