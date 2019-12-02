أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 2-12-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





تحافظ أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0650 جنيهًا للشراء 16.1650 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6956 جنيهًا للشراء 17.8122 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7688 جنيهًا للشراء 20.8900 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.0586 جنيهًا للشراء 16.1682 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.6686 جنيهًا للشراء 14.7612 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2834 جنيهًا للشراء 4.3104 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8107 جنيهًا للشراء 53.1743 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3732 جنيهًا للشراء 4.4013 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2839 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر







العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0650 16.1650 يورو 17.6956 17.8122 جنيه إسترليني 20.7688 20.8900 فرنك سويسري 16.0586 16.1682 100 ين ياباني 14.6686 14.7612 ريال سعودي 4.2834 4.3104 دينار كويتي 52.8107 53.1743 درهم اماراتي 4.3732 4.4013 اليوان الصيني 2.2839 2.2992