عاجل .. إصابة نجم برشلونة أمام أتليتكو مدريد

وفي الدقيقة 82 نزل المدافع الفرنسي اومتيتي بدلاص لجيرارد بيكيه بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته في مباراته امام أتليتكو مدريد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.







وتضمنت تشكيل برشلونة كلًا من :-



حراسة المرمى : روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جونيور .



خط الوسط : فرانكي دي يونج - راكيتيتش - أرثور .



خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ميسي - لويس سواريز .





تعرض نجم نادي برشلونة للإصابة في أسفل القدم أمام تادي أتليتكو مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين في أضار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.وخرج المدافع جيرارد بيكيه من المباراة متألما بركبته وتلقى العلاج خارج اللقاء في أخر دقائق من المواجهة.