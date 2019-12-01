Advertisements
مقتل 5 أشخاص في غارة طائرة أمريكية على سيارة مدنية أفغانية
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:34 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
استهدفت غارة بطائرة أمريكية مسيرة، اليوم الأحد، سيارة تقل 5 أشخاص، في جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا بداخلها.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلاً عن مسؤولين ووسائل إعلام أن القتلى هم: "أم وثلاثة من أقاربها وسائق السيارة".
وقال المتحدث العسكري الأمريكي، الكولونيل سوني ليجيت "نحن على دراية بمزاعم عن سقوط ضحايا مدنيين، ونعمل مع السلطات المحلية لتحديد مدى دقة هذه المزاعم".
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلاً عن مسؤولين ووسائل إعلام أن القتلى هم: "أم وثلاثة من أقاربها وسائق السيارة".
وقال المتحدث العسكري الأمريكي، الكولونيل سوني ليجيت "نحن على دراية بمزاعم عن سقوط ضحايا مدنيين، ونعمل مع السلطات المحلية لتحديد مدى دقة هذه المزاعم".
Advertisements