مقتل 5 أشخاص في غارة طائرة أمريكية على سيارة مدنية أفغانية

استهدفت غارة بطائرة أمريكية مسيرة، اليوم الأحد، سيارة تقل 5 أشخاص، في جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا بداخلها.







وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلاً عن مسؤولين ووسائل إعلام أن القتلى هم: "أم وثلاثة من أقاربها وسائق السيارة".