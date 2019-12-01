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مقتل 5 أشخاص في غارة طائرة أمريكية على سيارة مدنية أفغانية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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استهدفت غارة بطائرة أمريكية مسيرة، اليوم الأحد، سيارة تقل 5 أشخاص، في جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا بداخلها.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلاً عن مسؤولين ووسائل إعلام أن القتلى هم: "أم وثلاثة من أقاربها وسائق السيارة".



وقال المتحدث العسكري الأمريكي، الكولونيل سوني ليجيت "نحن على دراية بمزاعم عن سقوط ضحايا مدنيين، ونعمل مع السلطات المحلية لتحديد مدى دقة هذه المزاعم".
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