رئيس الحكومة اليمنية: "اتفاق الرياض" خطوة كبيرة في السلام الشامل





قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك، مساء اليوم الأحد، إن اتفاق الرياض الموقّع مع المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، "خطوة كبيرة في اتجاه السلام الشامل".





كما أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، على أن حكومته تسعى "بكل عزيمة وصدق إلى تنفيذ الاتفاق، الذي أوقف احتراب أهلي ويؤسس لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة ويعزز مبدأ الشراكة".





وأضاف معين عبدالملك : "حينما أقول هو خطوة نحو السلام الشامل فإنني أقصد بأن تعزيز الدولة دائماً يصب في مصلحة السلام والاستقرار، فالسلام الشامل والاتفاق يحتاج إلى وعاء ليصب فيه وإلا سيكون حبر على ورق، وهذا الوعاء هو الدولة ومؤسساتها، ولذا علينا جميعاً أن نتعاون في دعم وبناء مؤسسات الدولة بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها واستيعاب اتفاق السلام وبسط الأمن والاستقرار".





وجاء ذلك خلال اجتماع عقد عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.





وأشار عبدالملك، إلى أن معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي وإشعالها للحرب، تكمن في معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة.





وأكد رئيس الحكومة اليمنية على أن خطط حكومته في المرحلة القادمة، هي "تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل".





وانتقد ما تتعرض له المنظمات الدولية من عمليات ابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاولة الانقلابيين توجيه برامج لإغاثة إلى أماكن ومجالات معينة تحقق لهم مكاسب مادية أو سياسية أو عسكرية، ودعا إلى عدم الخضوع لهذا الابتزاز، الذي قال إنه "يهدد في المقام الأول مصداقية الأمم المتحدة، ويزيد من بطش هذه الميليشيا بالشعب اليمني وحرمانه من حقوقه".





واعتبر رئيس الحكومة اليمنية، أن التذرع بالضرورة الإنسانية أمر غير مقبول لأن "هذا يؤسس لمزيد من الانتهاكات والتعنت من قبل الميليشيات الانقلابية".





هذا وباركت منظمات ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة العاملة باليمن، توقيع اتفاق الرياض، واعتبرته خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام الشامل في البلاد.





كما أكدت على أن الحكومة اليمنية هي المرجع الأساس لكل أعمال الأمم المتحدة والشريك في التخطيط والتنفيذ لخطط الإغاثة الإنسانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



