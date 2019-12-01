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أجندة مباريات ريال مدريد خلال شهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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اخبار ريال مدريد
اخبار ريال مدريد
علاء خليف
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يخوض الفريق الأول بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، عدة مواجهات قوية خلال شهر "ديسمبر" الجاري، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وسجل 30 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا، ويتفوق على غريمه التقليدي برشلونة بنقطة واحدة، حيث يحتل البرسا المركز الثاني في الترتيب برصيد 30 نقطة.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ضمن تأهله رسميًا لثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 8 نقاط، خلف فريق باريس سان جيرمان المتصدر بـ 13 نقطة.

ويخوض ريال مدريد 4 مباريات في الدوري الإسباني خلال شهر ديسمبر الجاري، سيكون هدفه خلالهم تحقيق الفوز فيهم جميعًا وحصد 12 نقطة من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب الليجا الاسبانية والاستمرار في المنافسة مع غريمه برشلونة علي لقب البطولة المحلية، كما سيخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا في ختام دور المجموعات.

وإليكم مواعيد مباريات ريال مدريد الإسباني خلال شهر ديسمبر الجاري:
- 7 ديسمبر 2019: يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني
- 11 ديسمبر 2019: يخرج النادي الملكي لملاقاة كلوب بروج في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
- 15 ديسمبر 2019: يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني
- 18 ديسمبر 2019: أقوي مباريات ريال مدريد خلال هذا الشهر ستكون يوم 18 أمام غريمه التقليدي برشلونة في لقاء الكلاسيكو الإسباني في اللقاء المؤجل بالدوري الاسباني.
- 22 ديسمبر 2019: يواجه ريال مدريد نظيره أتليتك بلباو بالجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني

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