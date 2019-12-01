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كنيسة سانت أوجيني للكاثوليك ببورسعيد تستقبل رفات القديسة تريزا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:25 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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استقبلت كنيسة سانت أوجيني للأقباط الكاثوليك ببورسعيد، أمس السبت، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان في استقبال الرفات المقدس الفرقة الكشفية، كما إحتفل شعب الكنيسة بوصول الرفات المقدس بحضور الاب مراد مجلع الخادم االاقليمي للرهبنه الفرنسيسكانيه وممثلين من مجلس الشعب وممثلين عن الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه ومنهم " القس بولا نائب مطران ايبارشيه بور سعيد للاقباط الارثوذكس والقس صليب وايضا بحضور اكثر من ٣٠٠ شخص طوال اليوم.

وترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، القداس الالهي.

وشارك نيافته في صلاة الذبيحة الإلهية كل من الأب مطيع فؤاد راعي الكنيسة، والأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، والأب يوحنا الكرملى.

وألقي صاحب النيافة كلمة العظة والتي ركز فيها حول: طفولة القديسة تريزا الطفل يسوع، موكدا أن المحبة هى أساس القداسة، وإنها الشرط الأساسي لدخول الفردوس السماوي.

وعقب نهاية صلاة القداس الإلهي، أقيم تطواف احتفالي بمشاركة جميع الحاضرين.

وتواجد الرفات طوال اليوم في الكنيسة، حتى رحل في الساعة ٦ صباح، اليوم الأحد.

وتخلل وجود الرفات استقباله بمارش كشفي والعديد من الصلوات والترانيم والقداس الإلهي الذي ترأسه نيافه الانبا دانيال.
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كنيسة سانت أوجيني بورسعيد القديسة تريزا الطفل القداس الإلهى

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